Varigotti, oltre 300 le lastre in ardesia "adottate" per il rifacimento del tetto della chiesa di San Lorenzo

Sono oltre 300 e saranno benedette domenica 7 dicembre, le lastre in ardesia "adottate" da varigottesi e fedeli di diversa provenienza, legati alla parrocchia del piccolo borgo saraceno finalese, che saranno posizionate sul tetto della chiesa di San Lorenzo sulla quale procedono gli interventi di restauro.

Una partecipazione che ha superato le aspettative dei promotori di questa particolare iniziativa, che ha superato i confini locali nella curiosità suscitata. Lo ha fatto sia mediaticamente, arrivando all'attenzione dei media nazionali, sia nell'efficacia e nelle donazioni, con fondi giunti addirittura da fuori Italia per sostenere una significativa parte del patrimonio architettonico di una delle località turistiche più apprezzate della riviera ligure.

L'iniziativa "Il tuo nome sul nuovo tetto", con la quale a fronte di una donazione minima di 50 euro è possibile "adottare" una lastra di ardesia personalizzata con una dedica, un pensiero, un preghiera o semplicemente con la propria firma, sostiene le spese ingenti per il restauro avviato negli anni scorsi partendo dal campanile e proseguito con facciata e tetto. Oltre alla riqualificazione del piazzale tra chiesa parrocchiale e oratorio, messa invece in opera dal Comune.

Da qui si è passati a una testimonianza attiva di fede e solidarietà oltre che di dedizione alla comunità e ai "tesori" tramandati dagli avi che ora sarà benedetta, con l'appuntamento domenicale alle ore 16:00 nei pressi della parrocchiale.