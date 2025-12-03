Specie protette ferite da colpi di fucile, Enpa lancia l'allarme: "Non lasciamo impunita questa violenza"

"Siamo furiosi". Inizia così lo sfogo di Enpa Savona che ha lanciato l'allarme dopo che diverse specie protette nel savonese sono state ferite da colpi di fucili.

"Qualche mese fa ci hanno segnalato una poiana a terra, sofferente, incapace di volare. L’abbiamo prontamente recuperata e portata dal veterinario e le radiografie hanno mostrato diversi pallini: uno vicino al cuore, uno vicino al rene, entrambi inoperabili - spiegano dall'ente - Ora l’animale mostra evidenti sintomi di saturnismo, causato dal piombo: una lenta agonia che non dovrebbe esistere".

"Pochi giorni fa ci è stato segnalato un biancone dalle parti di Ventimiglia, a terra e sofferente. Anche lui, dopo le radiografie, è risultato pieno di pallini in tutto il corpo e con un’ala fratturata. È tuttora monitorato costantemente con la speranza di salvarlo - continuano - Oggi (ieri.ndr) abbiamo rinvenuto ad Alpicella, in provincia di Savona, un allocco in gravissime condizioni. Nello studio veterinario, durante le radiografie abbiamo chiaramente visto numerosi pallini che gli hanno fratturato ali e zampe, arrivando perfino a colpire gli organi interni. La veterinaria non ha potuto fare altro che constatarne il decesso".

"Gli autori di questi gesti sono dei codardi. Per noi sparare a un animale indifeso è un atto vile e senza giustificazione ma ancora meno possiamo accettare che la fauna selvatica protetta venga trasformata in un bersaglio dal primo ignorante col grilletto facile - concludono da Enpa Savona - Pretendiamo rispetto per gli animali, pretendiamo che queste persone vengano fermate e che chi sa qualcosa parli. Non proteggete chi uccide. Non lasciamo impunita questa violenza".