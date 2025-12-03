Pomeriggi musicali a Finale, scambio di ensemble: Matiegka in scena al posto del Se.Go.Vi.O.

L’appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi sonori e artistici) previsto per sabato 6 dicembre alle ore 16:30, presso l’auditorium Destefanis di Finalborgo, ha subito un cambiamento: a causa della grave indisposizione di uno dei musicisti non si esibirà il quartetto Se.Go.Vi.O., ma il quartetto Matiegka, composto da Salvatore Seminara alla chitarra, Ubaldo Rosso al flauto, Vera Anfossi alla viola e Milena Punzi Anfossi al violoncello.

L’ensemble eseguirà brani di Fusz, Schubert e del compositore ceco Matiegka.

I primi due quartetti condividono una caratteristica strumentale distintiva e non convenzionale per la musica da camera dell’epoca: l’inclusione della chitarra. Entrambe le opere riflettono l’intenso interesse per questo strumento a Vienna nei primi anni del XIX secolo.

Il quartetto op. 1 in do maggiore di János Fusz (compositore ungherese attivo a Vienna) è un esempio fondamentale di questo genere, scritto per violino (qui sostituito dal flauto), viola, violoncello e chitarra. Questa formazione atipica sostituisce uno dei violini con la chitarra, collocando l’opera in un filone cameristico più intimo e sereno.

Il quartetto in sol maggiore (D. 96), attribuito a Schubert, è in realtà un arrangiamento del Notturno op. 21 per flauto, viola e chitarra del compositore boemo Wenzel Thomas Matiegka. Nel 1814 Schubert aggiunse una parte di violoncello, creando un quartetto dalla natura più vicina alla serenata, tipica dei brani con chitarra.

La relazione fondamentale tra le due opere sta dunque nell’abbandono della tradizionale formazione del quartetto d’archi (due violini) a favore di un organico che incorpora la chitarra. Ciò colloca entrambi i brani in un filone cameristico più leggero, che testimonia la popolarità e l’integrazione degli strumenti domestici nella musica colta del periodo classico-romantico.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Ingresso libero a offerta. Si accettano prenotazioni via WhatsApp al 353 463 9960.