Cengio, apre l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari

Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità che da martedì 16 dicembre aprirà i battenti presso il Comune di Cengio, in piazza Martiri Partigiani n. 8. All’inaugurazione, prevista per le ore 10 di mercoledì 10 dicembre, prenderanno parte il sindaco del Comune di Cengio, funzionari della Regione Liguria, un giudice del Tribunale di Savona, il comandante della Stazione Carabinieri di Cengio, oltre ad autorità e rappresentanti delle associazioni valbormidesi.

Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto tutti i martedì, dalle ore 14:00 alle 17:00 — su appuntamento — e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale. Presso l’Ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. A integrare e completare le attività dello sportello sarà anche una pagina web sul sito del Comune di Cengio, con tutte le indicazioni e le informazioni utili per usufruire del servizio.

Come ha dichiarato il Sindaco di Cengio, Francesco Dotta, “l’apertura di questo nuovo servizio non è rilevante solo per i cittadini di Cengio, ma per un bacino di utenti che dai comuni limitrofi potranno recarsi direttamente all’Ufficio di Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso le Cancellerie dei Tribunali”.

L’istituzione dell’Ufficio di Prossimità non si limita a rafforzare il ruolo centrale del cittadino nel sistema giustizia, ma contribuisce anche a migliorare la qualità del servizio offerto. Avvicinando il punto di erogazione ai territori, si garantisce una maggiore accessibilità e si favorisce una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra operatori e sedi, superando la concentrazione nelle sole Cancellerie del Tribunale.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione Europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Cengio è stato attivato in collaborazione con la Regione e con la stessa Amministrazione comunale, che ha reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e dedicato al servizio.