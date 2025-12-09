Savona, il concerto di Santa Lucia chiude il Festival Internazionale di Musica

Il Festival Internazionale di Musica di Savona chiude la stagione 2025 con il tradizionale concerto di Santa Lucia, appuntamento caro ai savonesi e occasione di saluto e augurio in vista delle festività.

Il concerto, inserito nella Rassegna organistica del Giubileo Laudate Dominum in chordis et organo, si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla di Savona e sarà affidato al maestro Enrico Zanovello, organista di fama internazionale, protagonista di una carriera che lo ha visto nei più prestigiosi festival europei e americani e impegnato nella riscoperta di repertori poco noti.

Il programma proporrà pagine di Bruna, Bach, Zipoli, Draghi, Cervellini, Barbieri e Gherardeschi in un percorso che attraversa secoli di repertorio organistico e mette in luce la varietà e la ricchezza di stili.

L’evento è realizzato in favore dell’Associazione Bianucci, confermando la vocazione del Festival a unire musica e solidarietà.

Il 2025 è stato un anno particolarmente positivo per il Festival, che ha portato a Savona alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, con appuntamenti che hanno confermato il ruolo del Festival come palcoscenico internazionale della grande musica, capace di valorizzare il territorio e di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Il Concerto di Santa Lucia non è solo l’ultimo appuntamento della stagione, ma anche un momento di comunità e di augurio: un saluto corale che rinnova il legame tra Savona e la musica e che chiude un anno di successi con la promessa di nuove emozioni per il futuro.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito, sino ad esaurimento posti.