Savona, Michele e Flavio Menardi Noguera raccontano la Terra in musica e parole ai "Pomeriggi della Mozart"

Un concerto-recital davvero originale approda a Savona venerdì 12 dicembre alle ore 17,30 presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona (zona porto).

Il programma s’intitola “Omaggio a Gaia: bellezza e fragilità: uno spettacolo eco-poetico-musicale”. Protagonisti: Michele Menardi Noguera, flauto traverso e Flavio Menardi Noguera, voce narrante e videomaker.

In programma brani di Claude Debussy, Charles Koechlin, Valerie Colemann, Lennon-McCartney, Herman Beeftlink, Ian Clarke, Arthur Honneger, Jean Donjon, Dave Valentin, Bela Bartòk più testi poetici originali. Il concerto è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Spiegano gli artisti: "Questo concerto ha una formula particolare: la musica di epoche e generi diversi è preceduta dalla lettura di alcuni testi originali, illustrati da immagini e video. Lo spettacolo è dedicato a Gaia, dunque alla Terra, con l’intento di celebrarne l’inesauribile bellezza, ricordandone al contempo la grande fragilità che, causa i cambiamenti climatici in atto, è sempre più evidente. Un omaggio alla natura, con un percorso musicale/visivo/poetico dall’alba di un’ipotetica giornata alla sua conclusione. Dieci “stazioni” in cui non si “spiega” la musica ma si cercano e si offrono alcune delle associazioni e delle suggestioni tra le tante che essa stessa genera e che, senza mai esaurirla, la attorniano".