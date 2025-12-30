Finale Ligure, Capodanno senza botti nel centro di Marina: scatta il divieto

Niente botti, oltre a quelli che allo scoccare della mezzanotte illumineranno a suon di musica la centralissima piazza Vittorio Emanuele, nel cuore Marina di per i festeggiamenti di San Silvestro.

Lo ha stabilito l'ordinanza del sindaco Angelo Berlangieri che vieta, dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 10:00 del 1° gennaio 2026, lo scoppio di fuochi d'artificio e prodotti pirotecnici tra piazza di Spagna, piazza Vittorio Emanuele II e tutte le relative vie di accesso.

Una decisione giunta, come si legge nel testo dell'ordinanza, in considerazione della grande quantità di gente che transiterà nelle suddette piazze. L'uso sconsiderato di petardi e mortaretti, quindi, "potrebbe potenzialmente comportare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamento al patrimonio pubblico con il risultato di impedirne la fruibilità".