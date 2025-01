Savona, si nasconde in un armadio per eludere il divieto di avvicinamento alla moglie: 58enne arrestato dai Carabinieri

Nella notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri della Stazione di Savona hanno arrestato un 58enne di origine straniera residente a Savona, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Savona, segnava la fine di una difficile situazione familiare, durata per molto tempo, per cui la vittima si era infine rivolta alle Forze dell’Ordine per far cessare i maltrattamenti e ottenere l’allontanamento del marito dalla casa familiare.

Il provvedimento, notificato alla persona il 28 dicembre scorso, è stato immediatamente violato e i Carabinieri della Stazione, procedendo ad un controllo presso la casa della vittima, hanno trovato il 58enne che, per non farsi scoprire, si era nascosto in un armadio: i militari lo hanno arrestato immediatamente, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"L’attività dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine episodi di violenza o maltrattamenti in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime - spiegano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria".