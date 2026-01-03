"Savona non sarà mai pulita. la gente è stufa di pagare una TARI cara per un servizio più che scadente"

In questi giorni ho girato spesso per Villapiana a piedi ed ho potuto notare uno stato di inciviltà e sudiciume da record.

Talune vie hanno i bordi dei marciapiedi con strisce e strisce di carta, pacchetti di sigarette, bottigliette, sacchetti e chi più ne ha più ne metta.

Le zone dei bidoni sono invase dai sacchetti, come i punti con le campane del vetro.

I cestini sono ricolmi.

Che questo lerciume sia frutto dell' inciviltà dei cittadini è un dato di fatto e non può essere messo in discussione.

Ma è altresì vero che il servizio di spazzamento è inesistente da svariate settimane (mesi?) come il servizio di raccolta della differenziata che a volte non viene effettuato, per non parlare dell' inesistenza del lavaggio marciapiedi e strade.

Mi domando se la Giunta, come le opposizioni, non si rendano conto che la città (perché il resto non è che stia meglio, centro compreso) è sommersa dal sudiciume e perché non facciano pressione su SEA-S perché la situazione migliori e velocemente.

Se serve personale che venga assunto la gente è stufa di pagare una TARI cara per un servizio più che scadente.

Urge un'operazione di pulizia straordinaria dei quartieri.

Nel settore privato, ove io lavoro, per un servizio del genere avrei già perso l impiego.

Ero fiducioso nella differenziata ma poi viste le modalità di conferimento e raccolta, vista l inciviltà di alcuni residenti, stufo di questo tirare a campare, delle promesse fatte durante le riunioni pubbliche e non mantenute, avendone la possibilità mi sono trasferito in riviera.

Però i miei genitori sono ancora a Villapiana ed ogni volta che vado da loro spero di trovare la situazione migliorata ed invece è l esatto contrario.

Savona non sarà mai pulita.

Lettera firmata

