Morte Don Piero Giacosa, scossa Celle. Il Sindaco: "La sua presenza era importante e mancherà a tanti, credenti e non"

Una comunità scossa perché Don Piero è stato più di un parroco, un punto di riferimento.

Celle piange la sua scomparsa a 63 anni. Lui che era nominato parroco e moderatore delle parrocchie San Michele Arcangelo in Celle Ligure e San Giorgio in Sanda. Alla comunità cellese don Piero ha dedicato le sue energie giovanili, accompagnandola, in due fasi

distinte, fino al 2019.

A Celle fu dai primi anni 2000, per una quindicina d'anni, presidente del Celle calcio risollevando le sorti del team che rischiava di non iscriversi ai campionati.

Patron dell'ex società giallorossa ma sempre vicino ai suoi ragazzi e pronto a ridere e scherzare nelle cene di squadra. Alla sua guida la Civetta dopo tanti anni militati in Seconda Categoria riuscì a raggiungere la promozione in Prima Categoria (raggiunta l'ultima volta nel 98 con presidente Renato Zunino e mister Derio Parodi) nel 2012 grazie ad un ripescaggio e al terzo posto nei playoff.

“Don Piero, oltre ad essere il Parroco del paese era anche e soprattutto un uomo del paese, che incontravi per strada, che non faceva distinzione fra chi frequentava o meno la Chiesa, a lui ero particolarmente affezionato perché tanti sono stati i momenti trascorsi insieme per via del calcio, quando lui era presidente del Celle Calcio ma anche successivamente, indimenticabili le cene tutti insieme con staff e calciatori, dove era sempre presente e sempre il primo a strappare un sorriso a tutti.

La sua presenza era importante e mancherà a tanti, credenti e non credenti" il ricordo del Sindaco Marco Beltrame.