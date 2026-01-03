Al compositore loanese Massimo Carpegna il premio Absolute Platinum Prize del concorso Trinity International Music Competition di Toronto, Canada.

Il compositore loanese Massimo Carpegna si aggiudica il premio Absolute Platinum Prize, nella categoria Professional/Compostion, al prestigioso concorso Trinity International Music Competition di Toronto, Canada.

Il poema sinfonico « Deus lo volt » ha conquistato 98 punti su 100, assegnati dalla giuria internazionale formata da Amelie Fradette (violoncellista USA), Massimiliano Valenti (compositore, pianista Italia), Red Yan (pianoforte Cina), Thomas Green (compositore Canada). L’altro Absolute Platinum Prize, con punteggio 98.4 su 100, è stato assegnato al celebre compositore canadese Witold Suryn con il brano "Issund".

Il nome di Loano e dell’Italia, quindi, approda anche in Canada e questa prestigiosa vittoria comporterà per il Maestro Massimo Carpegna un contratto di distribuzione per il poema sinfonico "Deus lo volt" con le piattaforme Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer e altre; l’annuncio del premio nelle news delle principali televisioni americane (abc, CBS, FOX e NBC), e, soprattutto, l’invito in Canada per incontri ed eventuali esecuzioni orchestrali.