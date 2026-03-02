A Loano la mostra "Le 21 Madri Costituenti" sulle donne che hanno scritto la Costituzione

Si terrà venerdì 6 marzo alle 16 l'inaugurazione di “Le 21 Madri Costituenti”, la mostra sulle donne che nel 1946 contribuirono alla scrittura della Costituzione italiana promossa da Anpi nazionale e riproposta sul territorio loanese dalla sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano, dall'Aned di Savona-Imperia e da Fidapa Loano con il patrocinio del Comune di Loano e la collaborazione di Coop Liguria e la Fondazione Centofiori.

Le Madri Costituenti sono: Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio.

Tutte loro si sono distinte per il loro impegno: è grazie al loro apporto se oggi l'Italia ha una Costituzione moderna ed attuale. A loro, ad esempio, va il riconoscimento di aver assicurato nella nostra Costituzione il diritto al voto (articolo 48), la parità di condizione fra donna e uomo e l’uguale accesso alle cariche pubbliche (articolo 51).

All'inaugurazione dell'esposizione, allestita nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria fino al 15 marzo, parteciperà la presidente di Auser Savona Anna Giacobbe.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per visite guidate contattare Anpi Loano all'indirizzo anpi.loano@tiscali.it.