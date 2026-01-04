Asl Savona, nel Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028 stanziati 25 milioni di euro per manutenzione, laboratori e riqualificazione degli ospedali

L’Asl ha definito il Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028 dedicato alle strutture sanitarie della provincia di Savona, con un budget complessivo di circa 25 milioni di euro.

Per il primo anno, il 2026, è previsto uno stanziamento di 950 mila euro destinato alla manutenzione edile e idraulica, agli impianti elettrici di ospedali e ambulatori e al rinnovo dei serramenti.

Nel 2027 gli investimenti aumentano a 2 milioni 175 mila euro: oltre ai lavori di manutenzione, 500 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un laboratorio sterile per la preparazione e manipolazione di farmaci chemioterapici e antiblastici presso l’ospedale San Paolo.

Una cifra analoga è prevista anche per il 2028, sempre per la manutenzione ordinaria.

Nel terzo anno del piano è previsto inoltre un intervento di 20 milioni di euro per la riqualificazione dell’ospedale Santa Corona, insieme ai consueti lavori di manutenzione.

Nell’iter di realizzazione del monoblocco del Santa Corona, Asl2 ha recentemente affidato a Ire la progettazione. La decisione di coinvolgere IRE, società in house, era stata suggerita da Asl2 alla Regione lo scorso dicembre. La società ha successivamente presentato una proposta attuativa, prevedendo le attività di committenza finalizzate all’affidamento del servizio di progettazione, per un costo massimo di 134 mila euro (IVA inclusa). La proposta di IRE è stata poi sottoposta a un professionista esterno per la verifica di congruità.





