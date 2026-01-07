A Savona riscaldamento rotto alle Astengo: nelle aule meno di 12 gradi, bimbi mandati a casa

Temperature più rigide del solito e l’impianto di riscaldamento che si rompe. È successo alle scuole Astengo, causando l’interruzione delle lezioni, dato che le temperature nelle aule erano scese sotto i 12 gradi.

L’impianto, all’accensione, ha dato problemi e, a causa dell’impossibilità di riscaldare le aule, i bambini sono stati mandati a casa con un’ordinanza del sindaco Russo.

"In data 7 gennaio 2026, nella prima mattinata, la dirigente dell’Istituto scolastico Comprensivo III – si legge nell’ordinanza del sindaco – ha segnalato che l’impianto di riscaldamento della scuola Astengo non era funzionante e che pertanto diverse famiglie, a causa delle temperature rigide, non lasciavano i bambini a scuola. Alle ore 10.30 della stessa mattinata si accertava che i tubi del riscaldamento presentavano un guasto e contemporaneamente la scuola comunicava che solo 25 bambini rimanevano a scuola, mentre gli altri erano stati ritirati dalle famiglie, essendo la temperatura delle aule non superiore a 12°".