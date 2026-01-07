 / Attualità

Attualità | 07 gennaio 2026, 14:51

Aggredito capotreno con cocci di bottiglia, proclamato lo sciopero dei lavoratori del trasporto ferroviario

La mobilitazione è fissata per giovedì 8 gennaio 2026, dalle 9.01 alle 17. All'origine l'episodio verificatosi vicino a Imperia

Otto ore di sciopero per richiamare l’attenzione sull’ennesimo episodio di violenza nei confronti dei lavoratori del trasporto ferroviario. A proclamarlo sono le Segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovie, Fast e Orsa Ferrovie, dopo la grave aggressione subita da un capotreno a bordo di un treno Intercity nei pressi di Imperia. La mobilitazione è fissata per giovedì 8 gennaio 2026, dalle 9.01 alle 17.00, e coinvolgerà il personale degli equipaggi Capi Treno e Macchinisti, compresi i lavoratori diretti e indiretti, i quadri e gli amministrativi di Trenitalia DOIC (Direzione Operativa Intercity) di Genova Piazza Principe. Verranno comunque garantiti i servizi minimi come previsto dalla Legge e dalla disciplina di settore.

All’origine della protesta c’è quanto avvenuto sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano nella giornata di martedì 6 gennaio, su un convoglio affollato da numerosi turisti di ritorno dal ponte dell’Epifania. Poco prima delle 17.30, all’interno di uno scompartimento è scoppiata una violenta lite tra due passeggeri stranieri, saliti a bordo con alcune bottiglie di vetro. La discussione è rapidamente degenerata, con i due uomini che hanno iniziato a brandire i cocci, seminando paura tra gli altri viaggiatori.

Dalle testimonianze emerge che uno dei due contendenti fosse già ferito e perdesse sangue. In un clima di forte tensione, tra urla e momenti di panico, alcuni passeggeri hanno allertato il capotreno, intervenuto per tentare di riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza a bordo. Il suo intervento, però, lo ha esposto direttamente all’aggressione: uno dei due uomini ha cercato di colpirlo per due volte, puntando in particolare al collo e alla testa.

Il ferroviere è riuscito a proteggersi alzando una mano, riportando una ferita lieve e riuscendo poi a evitare il secondo fendente. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, non risultano altri passeggeri feriti o coinvolti. Nei pressi della stazione di Imperia è intervenuta la polizia, che ha fatto scendere i due uomini dal treno.

Dopo le cure del caso, il capotreno ha deciso di proseguire il servizio fino a destinazione. Il convoglio ha registrato un ritardo contenuto, di circa cinque minuti. Un episodio che, per le organizzazioni sindacali, rappresenta l’ennesima conferma della crescente esposizione del personale viaggiante a situazioni di rischio e che ha portato alla proclamazione dello sciopero per sollecitare misure più efficaci di tutela e sicurezza per chi lavora quotidianamente sui treni. 

Chiara Orsetti

