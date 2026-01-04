Albenga in lutto per la morte del dottor Emilio Ambrogio Schneck, storico medico della città

Albenga dice addio al dottor Emilio Ambrogio Schneck, per tutti “ü megu”, venuto a mancare oggi, sabato 4 gennaio 2026, all’età di 92 anni. Nato ad Albenga il 14 luglio 1933, Schneck è stato uno dei medici storici della città, punto di riferimento per intere generazioni di pazienti.

Professionista stimato e uomo profondamente legato al territorio, ha esercitato la medicina con competenza e umanità, lasciando un ricordo vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto, sia sul piano professionale che umano.

Lascia la moglie Gabriella, i figli Valter, importante manager di Banca Mediolanum, e Roberto, architetto ed ex vicesindaco di Albenga, le nuore Cristina ed Elisabetta, i nipoti Andrea e Luca, la sorella Mariangela, oltre ai parenti tutti.

Il rosario sarà recitato martedì alle ore 17.00 presso la camera mortuaria di Albenga. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 15.00 nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga.