 / Cronaca

Cronaca | 04 gennaio 2026, 13:22

Albenga in lutto per la morte del dottor Emilio Ambrogio Schneck, storico medico della città

Si è spento a 92 anni, nella sua casa e circondato dall’affetto dei familiari. Una figura molto conosciuta e stimata, che ha dedicato la vita alla professione medica e alla comunità albenganese

Albenga in lutto per la morte del dottor Emilio Ambrogio Schneck, storico medico della città

Albenga dice addio al dottor Emilio Ambrogio Schneck, per tutti “ü megu”, venuto a mancare oggi, sabato 4 gennaio 2026, all’età di 92 anni. Nato ad Albenga il 14 luglio 1933, Schneck è stato uno dei medici storici della città, punto di riferimento per intere generazioni di pazienti.

Professionista stimato e uomo profondamente legato al territorio, ha esercitato la medicina con competenza e umanità, lasciando un ricordo vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto, sia sul piano professionale che umano.

Lascia la moglie Gabriella, i figli Valter, importante manager di Banca Mediolanum, e Roberto, architetto ed ex vicesindaco di Albenga, le nuore Cristina ed Elisabetta, i nipoti Andrea e Luca, la sorella Mariangela, oltre ai parenti tutti.

Il rosario sarà recitato martedì alle ore 17.00 presso la camera mortuaria di Albenga. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 15.00 nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium