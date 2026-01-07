Savona celebra i 60 anni di Lotta Comunista con una conferenza al Chiabrera

In occasione del 60° anniversario della prima diffusione del giornale, il Circolo operaio “A. Bogliani” organizza una conferenza speciale dedicata alla storia e all’attualità del periodico: "Lotta Comunista: 60 anni del giornale leninista – Il senso storico della nostra militanza quotidiana".

L’evento si terrà giovedì 15 gennaio, con inizio alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale Gabriello Chiabrera in piazza Armando Diaz, 2, a Savona.

La conferenza sarà un’occasione per riflettere sul significato storico della militanza politica e sul ruolo del giornale, punto di riferimento del movimento comunista italiano per oltre sei decenni. Durante l’incontro, sarà anche ricordata la figura di Arrigo Cervetto, militante partigiano e fondatore del giornale, la cui attività a Savona e il contributo al dibattito politico rimangono un esempio per le generazioni successive.