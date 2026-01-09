Quiliano, ritiro ingombranti anno 2026: il calendario

Il Comune di Quiliano ricorda che il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto presso il Centro di Raccolta (CdR) di SAT, sito in via Sardegna a Vado Ligure. "Si comunica pertanto il calendario del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti nelle frazioni per l’anno 2026, regolarmente confermato", si legge nella nota.

Frazione di Cadibona

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuato come segue.

In Piazza Pollero, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nei giorni: sabato 7 marzo, sabato 6 giugno e sabato 5 dicembre.

In località Torre, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il giorno: sabato 5 settembre.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche della frazione di Cadibona; per il conferimento è necessario essere muniti di documento di identità.

Frazioni di Montagna e Roviasca

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuato presso il Bivio Montagna–Roviasca, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nei giorni: sabato 11 aprile e sabato 10 ottobre.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche delle frazioni di Montagna, Roviasca e Molini; per il conferimento è necessario essere muniti di documento di identità.

Punti di raccolta alternativi

Per i cittadini che non dispongano di un mezzo idoneo al trasporto dei rifiuti ingombranti, sono previsti i seguenti punti di raccolta alternativi: Piazza Veirasca (frazione Montagna); via Cavassuti, dopo l’incrocio con via Mele (frazione Roviasca).

Il ritiro è programmato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Per rimanere costantemente aggiornati sulle date e sulle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti nel territorio comunale, è possibile consultare il sito di SAT: https://www.satservizi.org/comune/quiliano/#ecosportello.