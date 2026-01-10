 / Cronaca

Cronaca | 10 gennaio 2026, 07:40

Addio a Maria Graziella Baldo, per anni titolare di un negozio di abbigliamento a Cairo

Aveva 89 anni

Cairo Montenotte dice addio a Maria Graziella Baldo, vedova Barone, scomparsa all’età di 89 anni. Era una figura molto conosciuta in città, dove per lungo tempo aveva gestito un negozio di abbigliamento in corso Dante. 

Una passione per il commercio ereditata in famiglia: già la madre, prima di lei, aveva infatti avuto un’attività di merceria in via Buffa, nei locali sotto quelli che ospitavano Radio Canalicum San Lorenzo e che oggi accolgono la distribuzione degli indumenti della Caritas.

I funerali si sono già svolti nei giorni scorsi. La messa di settima sarà celebrata oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Graziano De Valle

