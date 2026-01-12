Arimondo saluta Pam e lancia Fudi: nuova insegna per oltre 20 supermercati nel Ponente

La storica azienda Arimondo di San Bartolomeo al Mare e oggi con sede a Cervo, si separa ufficialmente da Pam e inaugura una nuova fase della propria storia imprenditoriale. Dopo sette anni di franchising, oltre 20 supermercati attivi nelle province di Imperia e Savona cambieranno insegna: da metà gennaio il marchio Pam lascerà spazio a Fudi, nuovo brand ideato e sviluppato direttamente dal gruppo Arimondo.

Nei punti vendita è già partita la distribuzione delle Fudi Card, le nuove carte fedeltà pensate per offrire raccolte punti e vantaggi esclusivi ai clienti.

Il rapporto tra Arimondo e Pam era iniziato nel 2019, all’interno di un progetto condiviso basato sul valore del made in Italy. All’epoca l’amministratore delegato Roberto Arimondo spiegava la scelta come un’opportunità di crescita e consolidamento. Oggi quel percorso si conclude per fare spazio a un progetto più autonomo, fortemente radicato nel territorio e costruito su una visione imprenditoriale propria.

Il nuovo marchio Fudi, ispirato all’inglese foody, sarà accompagnato dal motto “Mercato super, risparmio super”, che sintetizza l’obiettivo di coniugare qualità e convenienza. Nei supermercati Fudi resterà centrale l’offerta storica di Arimondo: prodotti locali e di stagione, frutta e verdura provenienti da coltivazioni del territorio, carni dallo stabilimento Tallone, gastronomia interna, pane fresco ogni giorno e pasticceria artigianale realizzata nei laboratori di produzione dell’azienda.

Arimondo, che gestisce anche tutti i punti vendita Eurospin nelle province di Imperia e Savona, punta così a rafforzare il rapporto con i clienti e con le filiere locali, aprendo una nuova stagione all’insegna di identità, qualità e fidelizzazione.