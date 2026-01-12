Enpa fa il bilancio dell'anno appena passato: 2352 animali salvati tra selvatici, esotici, cani e gatti

Un anno faticoso ma che ha permesso di salvare numerosi animali. È quello dell’Enpa che definisce il 2025 “un anno faticoso, pieno di soddisfazioni ma anche di qualche momento di sconforto, quando purtroppo, nonostante gli sforzi, non si può fare nulla contro madre natura”.

Sono comunque 2352 gli animali salvati, così suddivisi: 1124 animali selvatici, 633 piccioni, 131 esotici, 443 gatti (tra soccorsi, sterilizzazioni e rinunce di proprietà) e 21 cani (15 già felicemente adottati).

“Un immenso ringraziamento – conclude Enpa – a tutti coloro che hanno permesso questo: volontari, veterinari, forze dell’ordine, amministrazioni comunali e, non meno importanti, i singoli cittadini che non si sono mai voltati dall’altra parte. Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari che ci aiutino a proseguire le nostre attività in favore degli animali”.