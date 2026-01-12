Savona, addio a Oliver: gatto “mascotte” della Rusca investito da un’auto pirata scappata senza fermarsi

C’è rabbia mista a tristezza per la morte di Oliver, gatto di una signora residente alla Rusca, ma che girava liberamente per il quartiere, di cui era diventato il beniamino, amato e coccolato da tutti.

Ad assistere all’investimento è stata una signora, che ha raccontato l’accaduto in un post pubblicato sul gruppo Facebook Savona è.

"Oliver aveva una padrona, ma nella realtà era il gatto di tutto il quartiere – scrive – buono, pacioccone, sempre in cerca di coccole. Stava camminando sul marciapiede di un parcheggio quando è stato investito da un’auto che stava uscendo dall’area di sosta. Era impossibile non vederlo, dato che si trovava sotto un lampione".

Secondo la testimonianza, la persona alla guida non solo non si è fermata a prestare soccorso al gatto, ma non avrebbe neppure guardato cosa fosse successo.

"Io e un altro ragazzo che eravamo in giro con i cani – conclude la signora – abbiamo assistito impotenti alla scena. Abbiamo visto il tipo di macchina, ma, troppo presi a cercare di soccorrere il gatto, non siamo riusciti a prendere il numero di targa. Credo che, oltre che per coscienza, ci si debba fermare a soccorrere anche per legge. Prego la persona che guidava l’auto di andare quantomeno a scusarsi con la padrona, che è giorni che piange disperata, e anche con tutti quelli che amavano Oliver".