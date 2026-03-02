"Resistere per esistere": a Finale Ligure un incontro sui territori palestinesi

Domani sera, martedì 3 marzo, la Sala Gallesio di Finale Ligure ospiterà un incontro di approfondimento intitolato "Resistere per esistere". A partire dalle ore 20:45, il pubblico potrà ascoltare la testimonianza di Guy, attivista del movimento Ta’ayush, da anni impegnato in prima linea nei territori palestinesi.
L'evento, ospitato in via T. Pertica 24, nasce dalla collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui ANPI, Attac Savona, Stop ReArm Europe e la Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale.
La serata si propone come un’occasione per analizzare le complessità del conflitto mediorientale.