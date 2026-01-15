Sanac, Arboscello e Orlando: "Ecco una boccata d'ossigeno. Ora scongiurare lo spacchettamento"

“Le tre manifestazione di interesse arrivate per l’acquisizione di Sanac, dopo i diversi bandi andati deserti, sono una boccata di ossigeno e una speranza per un’azienda che rappresenta un importante punto di riferimento nell’economia del Paese e della Liguria”. C'è positività nelle parole dei consiglieri regionali del Partito Democratico Andrea Orlando e Roberto Arboscello sulle manifestazioni di interesse arrivate per Sanac nelle scorse ore.

Vi è infatti un ulteriore passo da compiere secondo i dem, alla luce delle offerte emerse: “Ora è importante scongiurare in ogni modo lo spacchettamento - affermano - Vado Ligure non deve essere estromessa dalla vendita. Il rischio, se questo scenario dovesse configurarsi, sarebbe la perdita dei livelli occupazionali e la capacità di competizione nel settore dell’acciaio”.

Ragione per cui i consiglieri del Pd annunciano un prossimo passaggio tra le aule del Consiglio Regionale: “Porteremo il tema all’attenzione del consiglio e chiederemo alla Giunta di impegnarsi affinché venga scongiurata ogni ipotesi di spezzatino e che l’azienda di Vado sia compresa nell’acquisizione, tutelando così famiglie, lavoratori ed economia”.