Cantieri a Varigotti, per piazza del Mare e passeggiata Bottino la conclusione nella primavera

Procedono nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla progettazione esecutiva i principali cantieri avviati dall’Amministrazione comunale di Finale Ligure nel rione di Varigotti, interventi mirati alla riqualificazione e valorizzazione del fronte mare.

Sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione della nuova pedana di piazza del Mare. L’intervento, del valore complessivo di 600 mila euro, prevede la posa di una nuova pavimentazione in materiale composito, installata su una struttura portante metallica ancorata al suolo mediante plinti prefabbricati in cemento armato. Questa fase fa seguito alle opere già completate nei mesi scorsi lungo il sovrastante camminamento lato mare, dove si è proceduto alla sostituzione della pavimentazione ammalorata con nuove mattonelle, all’installazione di una nuova ringhiera protettiva e alla riqualificazione del tratto murario di confine con il mare. La conclusione dei lavori della pedana è prevista entro il mese di febbraio.

Di maggiore estensione temporale risultano invece le lavorazioni relative al secondo lotto della riqualificazione della passeggiata Bottino, nel tratto compreso tra la rampa di accesso dei Bagni Nettuno e l’Hotel Albatross. L’intervento, finanziato per 800 mila euro, comprende la sostituzione delle porzioni di pavimentazione deteriorata, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, l’inserimento di arredi urbani e fioriere, ed è eseguito in continuità con il primo lotto già ultimato. Il progetto prevede inoltre alcune modifiche puntuali rispetto alla soluzione originaria, introdotte per migliorare funzionalità e durabilità delle opere. Il termine dei lavori è previsto nella primavera.

Il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco dichiarano che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo in loco: "Con questi interventi intendiamo proseguire in un percorso organico di riqualificazione del fronte mare di Varigotti, uno dei luoghi più identitari del nostro territorio e tra le località più apprezzate dell’intera Riviera Ligure. L’obiettivo è migliorare la vivibilità, il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici, rendendoli più funzionali e accoglienti sia per i residenti sia per i numerosi visitatori, in particolare durante la stagione estiva. Si tratta di opere che guardano al presente ma anche al futuro, contribuendo a valorizzare un patrimonio paesaggistico e urbano di grande pregio".