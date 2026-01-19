Carcare, il Calasanzio si rinnova con i fondi PNRR: sopralluogo tecnico tra Provincia e Soprintendenza

Procedono secondo il cronoprogramma gli interventi finanziati dal PNRR sul Liceo Statale “S. G. Calasanzio” di Carcare, edificio di rilevante valore storico e architettonico nel cuore della Val Bormida. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto che ha visto la partecipazione del personale della Provincia di Savona, dello staff di progettazione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, rappresentata dal soprintendente, l’architetto Canziani.

L’incontro ha avuto un carattere eminentemente tecnico ed è stato dedicato alla definizione delle soluzioni architettoniche e degli interventi di valorizzazione dell’edificio, con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza e funzionalità con la tutela delle caratteristiche storiche e artistiche del complesso scolastico.

Si tratta di un passaggio considerato fondamentale per la prosecuzione del progetto, che prevede l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi e il miglioramento delle prestazioni sismiche della struttura, per una spesa pari a 1.800.000 euro. Interventi necessari per garantire adeguati standard di sicurezza per studenti e personale, che richiedono tuttavia un’attenta progettazione, soprattutto in un edificio sottoposto a vincoli di tutela.

Il confronto con la Soprintendenza ha permesso di individuare soluzioni condivise, capaci di rispettare l’identità storica del liceo senza rinunciare all’innovazione e alla messa in sicurezza. Un equilibrio delicato, ma centrale nella filosofia degli interventi PNRR dedicati all’edilizia scolastica, che mirano non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.