Presentato il nuovo Lions Club Sassello Valle dell'Erro: la presidente è Luisella Luciano (FOTO)

Nasce il nuovo Lions Club Sassello Valle dell'Erro.

Satellite del Lions Club Albissola Marina – Albisola Superiore – Alba Docilia è stato presentato sabato scorso nel comune sassellese.

La presentazione del nuovo Club è avvenuta alla presenza della presidente Barbara Bagnasco, con la soddisfazione di tutti i soci del Lions Club Albissola, che hanno condiviso con orgoglio il traguardo. I soci fondatori sono stati ufficialmente spillati dal Governatore Maurino Imbrenda.

La presidenza del Lions Club Sassello Valle dell’Erro è affidata a Luisella Luciano, che guiderà il Club insieme a tutti i soci, in un percorso condiviso di impegno e servizio.

Il Club è composto da Luisella Luciano, Giacomo Rosasco, Giovanni Giacobbe, Lia Zunino, Ivana Rossi e Christian Trentacapilli.

"Alla cerimonia erano presenti numerose autorità lionistiche, a conferma dell’importanza dell’evento, oltre al Sindaco di Sassello Gian Marco Scasso e ai rappresentanti di altre significative realtà del territorio, a testimonianza del forte legame con la comunità locale - spiegano dal Lions Club Albissola Marina – Albisola Superiore – Alba Docilia - Un momento intenso e partecipato, vissuto con grande emozione, entusiasmo e spirito di condivisione, che ha reso tutti profondamente coinvolti e orgogliosi di questo nuovo inizio. Buon cammino al Lions Club Sassello Valle dell’Erro".