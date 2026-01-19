 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 10:50

Presentato il nuovo Lions Club Sassello Valle dell'Erro: la presidente è Luisella Luciano (FOTO)

Il Club è composto anche da Giacomo Rosasco, Giovanni Giacobbe, Lia Zunino, Ivana Rossi e Christian Trentacapilli.

Nasce il nuovo Lions Club Sassello Valle dell'Erro.

Satellite del Lions Club Albissola Marina – Albisola Superiore – Alba Docilia è stato presentato sabato scorso nel comune sassellese.

La presentazione del nuovo Club è avvenuta alla presenza della presidente Barbara Bagnasco, con la soddisfazione di tutti i soci del Lions Club Albissola, che hanno condiviso con orgoglio il traguardo. I soci fondatori sono stati ufficialmente spillati dal Governatore Maurino Imbrenda.

La presidenza del Lions Club Sassello Valle dell’Erro è affidata a Luisella Luciano, che guiderà il Club insieme a tutti i soci, in un percorso condiviso di impegno e servizio.

Il Club è composto da Luisella Luciano, Giacomo Rosasco, Giovanni Giacobbe, Lia Zunino, Ivana Rossi e Christian Trentacapilli.

"Alla cerimonia erano presenti numerose autorità lionistiche, a conferma dell’importanza dell’evento, oltre al Sindaco di Sassello Gian Marco Scasso e ai rappresentanti di altre significative realtà del territorio, a testimonianza del forte legame con la comunità locale - spiegano dal Lions Club Albissola Marina – Albisola Superiore – Alba Docilia  - Un momento intenso e partecipato, vissuto con grande emozione, entusiasmo e spirito di condivisione, che ha reso tutti profondamente coinvolti e orgogliosi di questo nuovo inizio. Buon cammino al Lions Club Sassello Valle dell’Erro".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium