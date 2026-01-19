Savona, al via la rimozione di 144 resti di alberi mai eliminati: dopo i lavori nuove piantumazioni

Partiranno il 27 gennaio e proseguiranno fino al 20 febbraio 2026 gli interventi di rimozione di 144 ceppaie nelle vie comunali di Savona. Si tratta di resti di piante che nel corso degli anni non sono mai stati rimossi.
I lavori, affidati a una ditta individuale incaricata dall’amministrazione comunale, interesseranno diverse strade cittadine e comporteranno temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta, necessarie a garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.
Le vie interessate saranno: Piazza Giulio II, Piazza del Popolo, via XX Settembre, via IV Novembre, aiuola della Provincia, Piazza Vacciuoli, Corso Italia (fronte Comune), via Amendola (giardini), via Montegrappa, aiuola di fronte alla Camera di Commercio, Corso Mazzini, Viale Dante Alighieri, Corso Colombo, via Falletti, via Verdi, via Crispi, giardini Prima Circoscrizione, giardini Ciantagalletto, giardini di via Trincee (area cani), Corso Ricci, giardini del Risorgimento, area canina di Corso Ricci, Scuola Machiavelli, via Pirandello (stazione), Corso Vittorio Veneto, via Brilla, via Stalingrado (scarpata distributore), via Comotto/via Fontanassa, via Tissoni, via alla Rocca, Piazzale Moroni, scarpata Callandrone sotto il condominio, via Rio Galletto, via Rej giardini del Sole, via Brilla (giardini vecchi), via Quiliano, Tribunale.
Nel periodo di rimozione delle ceppaie, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17.30, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, all’occorrenza su entrambi i lati della carreggiata, nelle vie interessate dagli interventi. Contestualmente, potranno verificarsi restringimenti o interruzioni temporanee della carreggiata, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico di cantiere.
Questi interventi rientrano nel Piano del Verde, avviato quest’anno per ripensare il verde cittadino attraverso la messa a dimora di nuove piante. Alla rimozione delle ceppaie seguirà infatti la piantumazione di nuovi alberi.