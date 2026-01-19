Vado, cantiere per eliminare il passaggio a livello: dal 21 gennaio stop a via Maestri del Lavoro, via Sabazia libera da Pasqua

Entra nella fase decisiva il cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia e l’apertura del sottopasso ciclopedonale, a Vado Ligure. Con essa, in vista delle fasi finali delle lavorazioni, inizia anche la seconda fase di modifica della viabilità cittadina.

Il cronoprogramma dei lavori, che in questa fase vedrà gli operai dedicarsi allo spostamento della condotta fognaria e al completamento delle opere di accesso al sottopasso, impone, a partire da mercoledì 21 gennaio, la chiusura temporanea di via Maestri del Lavoro d’Italia nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il condominio “San Giovanni”. Per garantire l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso, verrà contestualmente allestita una rampa di raccordo dedicata, assicurando la piena funzionalità del collegamento.

L’obiettivo dell’Amministrazione e dei tecnici è il ripristino della circolazione ordinaria entro le festività pasquali, quando via Sabazia dovrebbe riaprire integralmente al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia verso via Italia. Questa tappa segna un passaggio cruciale per decongestionare il centro cittadino, ponendo fine ai disagi legati alle interferenze ferroviarie e restituendo una viabilità fluida e moderna a residenti e pendolari.

Gli interventi si inseriscono nel massiccio piano di ammodernamento infrastrutturale firmato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che ha stanziato oltre 96 milioni di euro per il nodo di Vado. Oltre alla soppressione del passaggio a livello, il progetto prevede il potenziamento del parco ferroviario e la realizzazione di un nuovo binario da 750 metri. Un’opera dal valore strategico che mira a rafforzare l’integrazione del territorio con il sistema logistico nazionale ed europeo, trasformando Vado in un hub connesso ed efficiente.