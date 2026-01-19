Albisola, eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, spazio alle quota rosa: il Sindaco è Greta Ghersi

Lo scorso 18 dicembre nell'Auditorium di Albisola Superiore si sono svolte le elezioni fra gli studenti della scuola primaria del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il 9 gennaio invece si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova assemblea con il giuramento del piccolo parlamentino albisolese con il discorso della Sindaca Greta Ghersi.

Si è tenuta inoltre stata la presentazione ufficiale della nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, accompagnata dal Manifesto dei Valori e Principi, alla presenza della Giunta comunale e di tutte le classi coinvolte.

"Si ringrazia il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e gli insegnanti per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno costante nel promuovere percorsi di educazione civica e cittadinanza attiva - dice l'assessore alla pubblica istruzione Sara Brizzo - Ai bambini e ai ragazzi che iniziano questo nuovo percorso va il nostro più sincero in bocca al lupo: possiate vivere questa esperienza con entusiasmo, responsabilità e spirito di collaborazione, contribuendo a costruire il futuro della nostra comunità. Complimenti a tutti".

Componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi: Sindaco Greta Ghersi; Vice Sindaco Azzurra Caldieri; Consiglieri: Martina Capoluongo, Nicolò Caviglia, Matilde Del Grande, Mattia Garolla, Raffaele Noè, Alessandro Sardo.

Componenti della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze: Lorenzo Gobbo, Roem Hadja, Emma Canavese, Emanuele Sbenaglia, Giulia Bubici, Alessandro Mazza, Anabel Mucaj, Myriam Cerisola, Filippo Gujel.