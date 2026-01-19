Vado Ligure celebra Giuliana Toso: 100 anni festeggiati con sindaco e vice

Una giornata di festa, emozione e memoria collettiva ha accompagnato, sabato 17 gennaio, i festeggiamenti per i 100 anni di Giuliana Toso, storica concittadina vadese e figura molto legata alla vita associativa del territorio.

A condividere questo importante traguardo sono stati anche il sindaco Fabio Gilardi e la vicesindaco Mirella Oliveri, che hanno voluto essere presenti per portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Vado Ligure.

La celebrazione si è svolta alla SMS “Diritto e Doveri” di Sant’Ermete, luogo particolarmente significativo per Giuliana Toso, che ne è socia da sempre e alla quale continua a essere profondamente legata. Un legame che nel tempo si è tradotto in partecipazione, affetto e sostegno, oggi condiviso anche dalla sua numerosa famiglia.

Accanto a lei, in questo giorno speciale, erano presenti i figli Roberto e Adriano, insieme a nipoti, pronipoti, parenti e amici, riuniti per rendere omaggio a una vita lunga un secolo, segnata da relazioni, impegno e ricordi che si intrecciano con la storia della comunità vadese.

“Giuliana è un esempio di vitalità – hanno commentato il sindaco Gilardi e la vicesindaco Oliveri – e una preziosa testimone della storia di Vado Ligure”.

Una festa semplice e sentita, che ha unito generazioni diverse attorno a una figura capace, ancora oggi, di trasmettere energia, memoria e senso di appartenenza.