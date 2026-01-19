 / Cronaca

Cronaca | 19 gennaio 2026, 19:26

Vessalico, uomo cade da una tettoia: in codice rosso al Santa Corona

Intervento dell’elisoccorso Grifo

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere caduto da una tettoia di oltre tre metri di altezza nella propria abitazione a Vessalico, in Valle Arroscia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i soccorritori della Croce Rossa di Pieve di Teco, insieme all’elisoccorso Grifo. I soccorritori hanno provveduto a prestare le prime cure.

Successivamente, l’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Durante il trasporto, è rimasto vigile e in respiro spontaneo.

Sara Balestra

