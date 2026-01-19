La Provincia sotto l'acqua per la rottura di un tubo: evacuati i dipendenti (FOTO)

Si verifica un guasto ad una tubatura di importante entità e viene evacuato il palazzo della Provincia.

La rottura del tubo sarebbe avvenuto probabilmente nel fine settimana e i dipendenti rientrati al lavoro oggi si sono accorti degli ingenti allagamenti.

I danni più importanti si sono verificati nell'ala dedicata al Provveditorato con l'acqua che è persino arrivata al piano terra.

I dipendenti sono così stati fatti uscire da Palazzo Nervi.

"A causa di un grave ed improvviso guasto tecnico, la sede della Provincia di Savona di via Sormano 12 è temporaneamente chiusa al pubblico fino a nuovo avviso - dicono da Palazzo Nervi - I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo l’utenza per la comprensione".

"Stiamo cercando di trovare dove si è rotto il tubo al sesto piano, isolarlo e speriamo non ci siano risvolti particolarmente negativi" il commento del Presidente Pierangelo Olivieri.

AGGIORNAMENTI IN CORSO