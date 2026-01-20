Alassio, la Polizia Locale celebra San Sebastiano e traccia il bilancio: dai 900 interventi d'emergenza al contrasto dei roghi, tutti i numeri del comando nel 2025

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il Comando di Alassio ha celebrato la giornata con la tradizionale Santa Messa nella Collegiata di Sant’Ambrogio, trasformando l’appuntamento nella consueta occasione per stilare il bilancio di un anno di attività, in particolare quello del 2025, presentando inoltre le nuove iniziative a tutela della sicurezza della comunità.

La celebrazione liturgica è stata officiata da monsignor Ennio Bezzone alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del sindaco di Garlenda Alessandro Navone e di numerose autorità civili, religiose e militari del territorio. Al termine della funzione, il comandante della Polizia Locale Francesco Parrella ha illustrato il resoconto dell’attività operativa e amministrativa dell’anno appena trascorso, consegnato ai presenti in forma di relazione.

I dati tracciano un quadro di lavoro particolarmente intenso. La Centrale Operativa ha coordinato 875 interventi e gestito 188 accessi al front office, con una media di 16 al giorno, mentre sono state redatte 198 relazioni di servizio. Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno rilevato 59 incidenti, nei quali sono rimaste ferite 39 persone, effettuato 173 posti di controllo e verificato 880 veicoli. L’attività sanzionatoria si è tradotta in 16.689 sanzioni al Codice della Strada e 326 verbali amministrativi extra Codice, con la decurtazione complessiva di 1.998 punti patente. Sono state inoltre disposte 283 rimozioni di veicoli, 27 sequestri e 12 fermi amministrativi.

Rilevante anche l’impegno degli uffici interni. L’Ufficio Autorizzazioni ha emesso 577 provvedimenti, tra cui 195 accessi in Ztl, 178 soste operative, 74 autorizzazioni e concessioni, 223 modifiche alla viabilità e 43 servizi legati a gare ciclistiche e manifestazioni. L’Ufficio Territorio ha gestito 97 esposti, redatto 198 relazioni di servizio, emesso 702 segnalazioni per bruciature non autorizzate e risposto a 84 richieste di accesso agli atti. Sul versante della Polizia Giudiziaria sono state trattate 38 comunicazioni di notizia di reato, svolte 92 attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, effettuate 68 notifiche, 20 sequestri penali e 39 sequestri amministrativi, oltre a 547 servizi tra accertamenti di residenza e controlli sulle persone.

Il bilancio comprende anche i servizi istituzionali e di rappresentanza, con dieci servizi in alta uniforme e ottanta servizi serali e notturni a presidio del territorio. Particolarmente positivo, infine, il dato relativo alla gestione delle risorse, con una riduzione dei chilometri percorsi dai mezzi di servizio e un risparmio di carburante stimato in 6.300 euro.

Tra le novità illustrate dal comandante Parrella figura il potenziamento delle dotazioni sanitarie. I veicoli di servizio della Polizia Locale e il Comando sono ora equipaggiati con defibrillatori automatici esterni, rendendo il Corpo un presidio ancora più efficace anche in caso di emergenze sanitarie. Tutti gli agenti hanno seguito uno specifico corso di formazione per l’utilizzo dei Dae, curato dal dottor Luca Musella.

“Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco di Alassio Marco Melgrati – desidero esprimere il più vivo apprezzamento e il sincero ringraziamento al Comandante Francesco Parrella e a tutto il Corpo di Polizia Locale di Alassio per l’impegno costante e l’operato lodevole dimostrato nelle loro attività quotidiane, particolarmente intenso durante il periodo estivo, quando la nostra città passa da 10.500 abitanti a punte di 65-70 mila presenze. L’impegno fisico e mentale profuso ha permesso di svolgere un servizio fondamentale per la nostra comunità, coordinato con le altre forze dell’ordine, indispensabile per garantire ordine, decoro e sicurezza”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i membri della Polizia Locale di Alassio – ha aggiunto il Comandante Francesco Parrella – per l’impegno, la professionalità e la dedizione quotidiana a servizio della cittadinanza e degli ospiti di Alassio. Ringrazio il sindaco Marco Melgrati, l'Amministrazione Comunale e tutte le altre forze dell'ordine che collaborano con noi per garantire la sicurezza della città e delle persone che la vivono. Sono particolarmente soddisfatto per l’introduzione dei defibrillatori sui nostri mezzi e presso il Comando, perché questa nuova dotazione, unitamente alla formazione dei nostri agenti, rappresenta un ulteriore passo avanti per tutelare non solo l’ordine pubblico, ma anche la salute delle persone”.

Nel corso della celebrazione sono stati inoltre conferiti due elogi verbali ad altrettanti agenti che si sono distinti durante la scorsa estate. L’agente scelto Enrico Primoceri è stato premiato per aver individuato due minorenni scomparsi dal circondario di Torino, monitorandoli e allertando la pattuglia serale fino alla loro riconsegna ai genitori. Un riconoscimento è andato anche all’agente Andrea Dalmonte, che nel centro storico ha notato uno scambio di sostanza stupefacente, intervenendo prontamente in collaborazione con un’altra forza di polizia, sequestrando oltre 30 grammi di droga e segnalando il responsabile all’Autorità Giudiziaria.

Durante la stessa ricorrenza di San Sebastiano, infine, l’agente Enrica Enrico è stata nominata ispettore.