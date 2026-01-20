Albenga, guasto all’acquedotto: disservizio in via del Roggetto e via Torino, servizio già ripristinato

Si è verificato un guasto sulla linea dell’acquedotto in via del Roggetto e via Torino, che ha causato disagi nel rifornimento idrico ad alcune utenze della zona. Lo comunica in una nota il Comune di Albenga.

Il disservizio ha interessato anche l’asilo comunale. Le educatrici hanno prontamente contattato i genitori per informarli della situazione.

L’amministrazione comunale si è immediatamente attivata e ha contattato Acquedotto San Lazzaro, che è già intervenuto sul posto per la riparazione del guasto e il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.