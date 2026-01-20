Cengio piange Vincenzo Schirru, appuntato scelto dei Carabinieri in congedo

Cengio piange la scomparsa di Vincenzo Schirru, venuto a mancare all’età di 63 anni presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Appuntato scelto dei Carabinieri in congedo, ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, distinguendosi per professionalità, senso del dovere e profondo rispetto delle istituzioni.

Ha prestato servizio nella Stazione dell’Arma di Savona, dove è arrivato nel 1990, e dal 2003 ha operato presso il Nucleo Informativo del Comando provinciale, andando in pensione nel 2018.

A darne il triste annuncio sono la figlia Maria con il fratello Alessandro, la moglie Grazia De Vitti, le sorelle Antonella, Vitalia, Efisia, Paola e Carmen, il fratello Sandro, unitamente a cognati, nipoti, cugini e a tutti i parenti e amici che oggi ne piangono la perdita.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe Operaio a Cengio Bormida. Il rosario sarà recitato questa sera, martedì, alle ore 20 nella stessa parrocchia.