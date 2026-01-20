Iran, il Pd ligure a sostegno delle manifestazioni per la libertà: "Una presenza pacifica e consapevole a fianco dei coraggiosi giovani iraniani"

"A fronte di una situazione internazionale segnata da enormi tensioni e brutalità, e nello specifico di una repressione violentissima che sta macchiando di sangue le strade e la storia dell’Iran, riteniamo fondamentale affermare il valore della mobilitazione civile e della partecipazione democratica come strumenti di solidarietà, attenzione e impegno sui grandi temi della politica internazionale, della pace, dei diritti e del dialogo tra i popoli".

Ribadisce così "con forza" il proprio impegno "per una politica estera fondata sulla diplomazia, sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela dei diritti umani" il Partito Democratico ligure, esprimendo il suo appoggio alle manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni sul territorio ligure in sostegno delle proteste per la libertà del popolo iraniano. E lo fa con una nota firmata dal segretario regionale Davide Natale, dai colleghi provinciali (Marco Baruzzo, La Spezia - Antonio Bertani, Tigullio - Pietro Mannoni, Imperia - Emanuele Parrinello, Savona, Francesco Tognoni, Genova - Margherita Mereto Bosso, Responsabile Esteri PD Liguria).

"Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione in Iran - aggiungono i responsabili territoriali del partito - facendo tutto quello che politicamente è nelle nostre possibilità per rimanere a fianco dei tanti coraggiosi giovani e delle coraggiosissime donne che in queste settimane hanno sfidato il regime teocratico iraniano alla ricerca di libertà e futuro".

L'invito alle iscritte e agli iscritti, alle elettrici e agli elettori, è quello a partecipare alle iniziative in programma, "contribuendo con una presenza pacifica e consapevole alle manifestazioni previste nelle piazze liguri, a partire da quella di questo pomeriggio, 20 gennaio, alle ore 18.00 in Piazza Mazzini a Chiavari, promossa da Amnesty International - Antenna Tigullio, e quella che si svolgerà domani sera, 21 Gennaio, alle ore 20.00 in Piazza Matteotti a Genova, promossa da Non Una Di Meno - Genova".