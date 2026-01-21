Rapina a una banca di Torino, arrestato a Loano uno dei due responsabili

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di due cittadini italiani, gravemente indiziati di una rapina aggravata commessa a marzo scorso ai danni della filiale di un istituto di credito situata in corso Traiano.

Nello specifico, i due, armati di pistola, erano entrati nella filiale e, sotto la minaccia dell’arma, si erano fatti consegnare circa 20.000 euro custoditi nelle casse, per poi darsi alla fuga. La successiva attività investigativa svolta dagli investigatori della Squadra Mobile ha permesso di identificarli.

Uno dei due era stato arrestato in flagranza di altro reato lo scorso luglio, quando, in concorso con un’altra persona, aveva commesso un’ulteriore rapina ai danni di un’agenzia bancaria in corso Belgio. In quella occasione, i due malviventi, armati di scacciacani, si erano impossessati di 33mila euro.

Nei giorni scorsi anche il secondo autore della prima rapina è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino nel comune di Loano. Al complice è stato notificato il provvedimento restrittivo presso il carcere “Lorusso e Cutugno”, dove si trovava ristretto dal luglio scorso a seguito del suo arresto in flagranza.