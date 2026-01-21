Anpi Alassio-Laigueglia, il 23 gennaio incontri sul negazionismo per il Giorno della Memoria

In prossimità del 27 gennaio, Giorno della Memoria, la sezione Anpi Alassio-Laigueglia organizza per il 23 gennaio una serie di incontri dedicati al tema del negazionismo.

"La nostra idea è stata condivisa con Aned Savona, AVA “Ass. Vecchia Alassio” e con Coop, da due anni al nostro fianco in questa giornata. Le riflessioni e le spiegazioni saranno illustrate dal prof. Alessandro Chiabra e si svolgeranno alla mattina per le scuole e al pomeriggio per la cittadinanza", spiegano dall'Anpi.

"Per gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici di Alassio e Laigueglia, l’Istituto Don Bosco ha messo a disposizione il proprio auditorium. Per la cittadinanza, che invitiamo a partecipare, l’incontro avverrà alle 17.00 presso AVA “Ass. Vecchia Alassio”, che ci ospita nella sala Carletti".

"Per concludere il ciclo di riflessioni, ricordo e memoria delle tremende conseguenze dei regimi criminali nazifascisti che ci hanno oppresso nel secolo scorso, la mattina del 27 gennaio, alle ore 11.00, ci ritroveremo ad Alassio davanti al Monumento ai Caduti, dove sono state posizionate le “Pietre della Memoria” e la piastrella dedicata al partigiano Luigi Therisod, morto in campo di concentramento", concludono dall'Anpi.