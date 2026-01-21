Savona tra magia, superstizione e favole: l’etimologia secondo Giorgio Marrapodi

È consacrata a Magia, superstizione e favole nell’etimologia la quarta lezione delle otto intitolate Etimologia: principi per… principianti, tenute da Giorgio Marrapodi, ricercatore del LEI (Lessico Etimologico Italiano), nel salone di Storia Patria (via Pia 14/4, Savona), il 22 gennaio alle ore 17.00.
Il titolo stesso promette accostamenti molto interessanti, affrontati con la consueta verve di Marrapodi. La conferenza sarà interamente registrata e messa a disposizione di tutti sui nostri media.