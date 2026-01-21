"In Equilibrio", a Savona un evento dedicato al benessere emotivo e alla prevenzione del burnout

Sabato 24 gennaio, alle ore 16:00, la splendida cornice di Villa Cambiaso a Savona ospiterà la presentazione ufficiale del progetto “In Equilibrio – Find Your Balance”. L’evento, a ingresso libero, è promosso dalla Sezione Provinciale dell’U.N.M.S. in collaborazione con Psiconsulting e vede come relatrice la Dott.ssa Maria Chiara Colli, psicologa e psicoterapeuta.

L'iniziativa nasce per presentare un ciclo di incontri formativi mirati a migliorare la qualità della vita emozionale, sviluppare consapevolezza ed equilibrio, e trasformare i sintomi di stress in risorse preziose.

Il progetto riflette la missione storica dell'U.N.M.S. di affiancare alla tutela dei propri iscritti anche strumenti concreti per il benessere della cittadinanza e dei caregiver. Durante il pomeriggio verrà illustrato il lavoro dell'associazione sul territorio e il dettaglio del percorso successivo: quattro incontri esperienziali presso la Casa del Volontariato che utilizzeranno tecniche come la mindfulness, la psicoeducazione e il circle time per prevenire il burnout e gestire l'ansia.

Sarà possibile iscriversi al ciclo di incontri direttamente durante l'evento di presentazione. Al termine della conferenza, l’ente organizzatore sarà lieto di offrire un aperitivo ai presenti, favorendo un momento di convivialità e condivisione.