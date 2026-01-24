 / Cronaca

Cronaca | 24 gennaio 2026, 09:00

Muore schiacciato da un trattore ad Alassio, il Pm chiede la condanna di 2 anni e 3 mesi per il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza

La vittima, Matteo Giaccardi, aveva solo 37 anni. Il tragico incidente era avvenuto il 9 luglio del 2020

Muore schiacciato da un trattore ad Alassio, il Pm chiede la condanna di 2 anni e 3 mesi per il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza

Due anni e tre mesi. Questa la richiesta di condanna del Pubblico Ministero Massimiliano Bolla nella sua articolata requisitoria nei confronti di Marco Giuggia e Emiliano Ferrando a seguito dell'incidente sul lavoro avenuto il 9 luglio del 2020 che era costato la vita di Matteo Giaccardi, operaio di Fossano di soli 37 anni.

L'uomo, operaio qualificato e capo carpentiere, che stava lavorando in un cantiere edile ad Alassio in via Cardellino, era rimasto schiacciato sotto un trattore che caricava 26 quintali di cemento e aveva subito una serie di fratture multiple principalmente toraciche e addominali che gli erano state fatali.

Sul posto si erano immediatamente recato il personale sanitario della Croce Bianca di Albenga, ma erano stati vani i tentativi di rianimare la vittima, le cui condizioni erano apparse gravi fin da subito. Erano presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo.

Il Pm Claudio Martini aveva disposto l'esame autoptico e aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e posto sotto sequestro l'area.

Il 37enne aveva lasciato la moglie Chiara Gazzola e Filippo, il figlioletto di soli 4 anni.

Ad essere stati rinviati a giudizio, Giuggia, datore di lavoro e direttore tecnico difeso dagli avvocati Amedeo Caratti e Massimo Badella e Ferrando, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assistito dal legale Franco Vazio. A costituirsi come parte civile la moglie dell'operaio e i genitori assistiti dagli avvocati Caterina Montanari e Angelo Aimar.

Secondo il Pubblico Ministero Bolla, a seguito anche dal perizia dell'ingegner Marco Sartini, l'uomo non avrebbe dovuto guidare il mezzo per il quale non era abilitato e che la "pista", la strada, per effettuare il lavoro doveva essere adeguatamente protetta.

Oltre alle due richieste di condanna il Pm ha chiesto a carico della società Edilvet Srl, difesa dall'avvocato Mario Gebbia, una sanzione pecuniaria basata su 1000 quote.

Nella prossima udienza si terranno le conclusioni degli avvocati difensori.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium