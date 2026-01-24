Savona, anziano va in arresto cardiaco mentre si trova sul bus: intervento salvavita dei soccorritori

E' terminato col ricovero al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso l'intervento del personale sanitario che nel pomeriggio odierno, poco dopo le 15:30, è stato attivato dal NUE 112 per un uomo che ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un mezzo Tpl Linea.

La vittima, un uomo di circa 85 anni, è stato improvvisamente caduto colto da quello che poi si è rivelato essere un arresto cardiaco, facendo scattare così la chiamata al numero d'emergenza.

Sul posto, all'altezza di via Nizza in zona Fornaci, si sono recati i militi della Croce Rossa vadese con l'automedica del 112 che hanno rianimato l'uomo e disposto il suo ricovero presso il nosocomio savonese.