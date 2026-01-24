Savona, blitz antidroga a Villapiana: in manette uno spacciatore trentenne, sequestrati 1.300 euro

Un trentenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio dalla Polizia di Stato di Savona, nell’ambito della sua costante attività di contrasto allo spaccio.

L’indagine è nata dalle segnalazioni dei cittadini che hanno spinto la Squadra Mobile a monitorare gli spostamenti dell’uomo nelle ore pomeridiane: gli appostamenti hanno confermato frequenti contatti con soggetti legati al mondo della tossicodipendenza nelle zone di via Verdi, via Torino e nel quartiere di Villapiana.

Il blitz decisivo è scattato con la perquisizione dell'abitazione e delle pertinenze del sospettato, condotta in sinergia con il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale. Grazie al formidabile fiuto del cane antidroga Rey, gli agenti hanno scovato e sequestrato oltre quattro etti di sostanze: il bottino comprende tre panetti di hashish da 100 grammi l’uno, altri 60 grammi già divisi in dosi, un sacchetto con 20 grammi di cocaina e circa 30 grammi di infiorescenze di marijuana. Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti 1.300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita, e tutto l’occorrente per il confezionamento.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.