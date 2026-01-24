Travolto e ucciso da un’auto un lupo a Ortovero: l’incidente lungo via Tenaigo

Travolto e ucciso da un’auto un lupo a Ortovero, lungo via Tenaigo, una delle strade che collegano il centro del paese ad aree rurali dell’entroterra ingauno.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, su un tratto di strada che attraversa campagne, ma comunque vicino all’abitato, a ridosso del fiume e tra l’aeroporto Panero e l’ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga. L’allarme ai carabinieri di Alassio è stato lanciato intorno alle 3. Dopo una verifica sul posto, i militari hanno avvertito il personale della Gp Servizi di Ceriale affinché provvedessero al recupero dell’animale, un maschio.

L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza sempre più frequente dei lupi in fondovalle e sulla crescente preoccupazione di residenti e agricoltori.

Intanto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del governo di modifica del Dpr 357, l'Italia diventa uno dei primi Paesi ad avere recepito le norme europee sul declassamento della protezione del lupo, che passa dall'essere “rigorosamente protetto” a semplicemente “protetto”. Una differenza significativa, perché consentirebbe agli Stati membri di prevedere meno vincoli ai piani di contenimento della diffusione della specie.

“Il decreto apre la strada ad una maggior flessibilità nella gestione della specie – spiegano dal Wwf Italia -, ma è fondamentale ribadire che il declassamento non significa che il lupo diventerà una specie cacciabile. Occorre ricordare che il lupo resterà una specie protetta, e andrà comunque assicurato il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente. Manca peraltro un passaggio formale e sostanziale di rilievo: la modifica della legge 157/92 per la quale il lupo è ancora specie rigorosamente protetta”.