Frontale tra auto sull'Aurelia a Loano: due i mezzi coinvolti, tre i feriti in codice giallo

E' stato di tre feriti, tutti trasportati per i controlli del caso in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, l'incidente verificatosi tra il tardo pomeriggio e la primissima serata odierna, poco prima delle 19 lungo la via Aurelia a Loano, nel tratto compreso tra la rotonda di via Minniti e l'incrocio con viale della Rimembranza.

Ad essere coinvolti sono state due autovetture, entrate in collisione frontalmente per cause in via di definizione da parte degli agenti della Polizia locale giunti sul posto, i quali hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico, rallentato in entrambe le direzioni per diverso tempo per concedere ai soccorritori di intervenire.

Per prestare soccorso alle persone coinvolte, in totale quattro ma una delle quale non ha necessitato cure sanitarie, sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Borgio e Finale insieme a un mezzo di Pietra Soccorso. E' stato chiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto da uno dei veicoli incidentati una persona prima di affidarla ai sanitari.