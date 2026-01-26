Savona, scoppia una rissa tra tre donne in via Bruzzone: denunciate dalla polizia

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, anche nel fine settimana appena trascorso è proseguita l’attività di prevenzione su tutto il territorio provinciale.

I dispositivi di controllo, attuati dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di P.S. di Alassio, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno consentito complessivamente l’identificazione di 290 persone e il controllo di 80 veicoli.

I servizi straordinari si sono concentrati in particolare nel capoluogo, nelle aree della Darsena, Piazza del Popolo, i giardini di Piazza delle Nazioni, Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Corso Tardy e Benech e nella zona Oltreletimbro.

Analoghi servizi sono stati svolti anche ad Albenga, Alassio e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare i reati contro il patrimonio, la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di effettuare controlli amministrativi presso esercizi pubblici. Proprio nella giornata odierna è in corso un ulteriore servizio di prevenzione nel Comune di Alassio.

Nel corso delle attività del weekend, quattro persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Tre di loro sono coinvolte in una rissa avvenuta in via Bruzzone a Savona poco dopo le 13.30, che ha visto la partecipazione di tre donne. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca e della Croce Oro; due persone ferite sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Un’altra persona è stata denunciata per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio a suo carico, emesso il 30 novembre 2025, essendo stata sorpresa nel territorio del Comune di Savona nonostante il divieto di permanenza valido per due anni.

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti la massima sicurezza.