Loanese | 26 gennaio 2026, 18:20

Associazione Italia Israele di Savona: a Loano un incontro per riflettere sulla Giornata della Memoria della Shoah

Appuntamento il 29 gennaio, sala del Consiglio Comunale, palazzo del Comune, ore 18.00

L'Associazione Italia Israele di Savona organizza, con il patrocinio del Comune di Loano e in collaborazione con Cristiani per Israele, un incontro per riflettere sulla Giornata della Memoria della Shoah oggi, il nuovo antisemitismo e le radici dell'odio.

Riflettere sui rischi di un ribaltamento della Memoria, fra indifferenza e tentativi di strumentalizzazione. L'unicità della Shoah come punto fermo perchè la Memoria non venga profanata. 

Appuntamento il 29 gennaio, sala del Consiglio Comunale, palazzo del Comune, ore 18.00.

Interventi, dibattito e i canti ebraici di Stefania Piovesan. 

Evento aperto al pubblico.

Redazione

