Associazione Italia Israele di Savona: a Loano un incontro per riflettere sulla Giornata della Memoria della Shoah

L'Associazione Italia Israele di Savona organizza, con il patrocinio del Comune di Loano e in collaborazione con Cristiani per Israele, un incontro per riflettere sulla Giornata della Memoria della Shoah oggi, il nuovo antisemitismo e le radici dell'odio.
Riflettere sui rischi di un ribaltamento della Memoria, fra indifferenza e tentativi di strumentalizzazione. L'unicità della Shoah come punto fermo perchè la Memoria non venga profanata.
Appuntamento il 29 gennaio, sala del Consiglio Comunale, palazzo del Comune, ore 18.00.
Interventi, dibattito e i canti ebraici di Stefania Piovesan.
Evento aperto al pubblico.