Cronaca | 27 gennaio 2026, 08:57

Albisola, lutto per la morte del medico di famiglia Giovanni Tessore

Il funerale verrà celebrato oggi, martedì 27 gennaio, alle 15.00 nella chiesa di Nostra Signora di Stella Maris

Albisola piange la scomparsa di un medico d'altri tempi stimato da tutti gli albisolese.

È mancato all'età di 97 anni Giovanni Tessore, storico medico di famiglia.

Lo scorso ottobre era morto a 89 anni l'omonimo cugino, stimato pediatra e candidato sindaco nel 2009 per la lista "Tu per Albisola" insieme al figlio Franco.

Sempre in prima linea per curare i suoi amati pazienti, disponibile a tutte le ore del giorno e della notte.

Il funerale verrà celebrato oggi, martedì 27 gennaio, alle 15.00 nella chiesa di Nostra Signora di Stella Maris.

I familiari hanno chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte alla Croce Verde.

Luciano Parodi

