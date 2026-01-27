Albisola, lutto per la morte del medico di famiglia Giovanni Tessore

Albisola piange la scomparsa di un medico d'altri tempi stimato da tutti gli albisolese.
È mancato all'età di 97 anni Giovanni Tessore, storico medico di famiglia.
Lo scorso ottobre era morto a 89 anni l'omonimo cugino, stimato pediatra e candidato sindaco nel 2009 per la lista "Tu per Albisola" insieme al figlio Franco.
Sempre in prima linea per curare i suoi amati pazienti, disponibile a tutte le ore del giorno e della notte.
Il funerale verrà celebrato oggi, martedì 27 gennaio, alle 15.00 nella chiesa di Nostra Signora di Stella Maris.
I familiari hanno chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte alla Croce Verde.