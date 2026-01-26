 / Cronaca

Cronaca | 26 gennaio 2026, 12:44

Farmaci scaduti e truffe allo Stato: 5 denunce e 23 sanzioni

Nel corso del 2025 i Nas hanno controllato 294 strutture sanitarie di vario genere

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Genova ha illustrato le attività svolte nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi effettuati.

In particolare, nel corso del 2025 sono state complessivamente controllate 294 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Nas hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di 5 persone e alla contestazione di 23 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: truffa ai danni dello Stato, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 52 ispezioni mirate, che hanno portato a due arresti e alla denuncia di 16 persone per reati che vanno dalla ricettazione all’associazione per delinquere, oltre a sanzioni per violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 80.000 euro, con il ritiro dal mercato di farmaci e dispositivi medici per un valore complessivo superiore a 450.000 euro.

Redazione

